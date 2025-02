Ilgiorno.it - Addetti alla sala e gestione cassa

Addetto/a, 1 posto Sede di lavoro: Milano (nuove aperture This Is America). Codice offerta Afolmet: 91144. Contratto: determinato/stage, full time 40 ore o part time 24 ore. Le risorse si occuperanno di accogliere i clienti, cureranno gli ambienti e gestiranno gli incassi. Ral full time 21mila euro e part time 12.500 euro. Per info: Afolmet.it