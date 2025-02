Lanazione.it - Adami, Spezia e la nazionale: "Vestire questa maglia una grande soddisfazione"

Leggi su Lanazione.it

L’emozione dellaazzurra raccontata in prima persona da chi ha avuto l’onore di vestirla. Greta, centrocampista classe 1992 è arrivata da poche settimane alloWomen dal Sassuolo e in passato l’ambiente azzurro l’ha vissuto davvero. Cosa ha provato la prima volta che è stata convocata in? "È stato molto bello ed emozionante. Telefonai subito ai miei genitori per comunicarglielo ed erano felicissimi. La chiamata che ricordo più di tutte, però è stata la convocazione in Under 23. Sono arrivata in A a Firenze quando avevo già compiuto 19 anni, quindi non avrei potuto più far parte delle giovanili dellaperché ero fuori età. Quando ho compiuto i 23 anni hanno creato l’Under 23 ecosa mi fece un po’ ridere. Poi ad ottobre mi chiamò Luca Pacini, il segretario della Fiorentina, dicendomi che ero stata convocata proprio in quella