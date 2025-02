Sport.quotidiano.net - Adamant, sfida bollente. Con Gardone per allungare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prevendita attiva per ladi domenica alla Bondi Arena trase, valida per la terza giornata dei Play-In Gold di serie B interregionale. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.etes.it alle solite tariffe, mentre il giorno gara la biglietteria del palasport aprirà alle 16.30. Ci si aspetta una bella cornice di pubblico visto il momento super attraversato dalla truppa di Benedetto, reduce da otto vittorie di fila e ancora imbattuta in questo 2025; col prosieguo della settimana si capirà se potrà essere della partita, almeno per uno spezzone, anche il lungodegente Chessari, in recupero dall’intervento di artroscopia al menisco che lo tiene fermo ormai da diverse settimane. Ferrara ha dimostrato di saper andar oltre alle assenze, ma certamente il ritorno di almeno uno dei due playmaker di ruolo farebbe comodo per far rifiatare gli stakanovisti Marchini e Santiago, molto impiegati nel recente periodo.