Acea lancia ‘Illumina Roma’ nuova app per segnalazioni su funzionamento punti luce

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –laApp Illumina Roma per segnalare in tempo reale e con estrema facilità isul territorio per i quali sono necessari interventi di manutenzione. L’App consente di ottimizzare la gestione delle, contribuendo a migliorare la percezione del benessere urbano, particolarmente rilevante in un periodo di grande afflusso .