Quotidiano.net - Accordo tra Ucraina e Usa sulle terre rare: Zelensky sottolinea l'importanza dei colloqui con Trump

L'con gli Usaè un "inizio", un "quadro" e il suo "successo" dipenderà daicon Donald. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr. "Questo è un inizio, è solo unquadro" e "potrebbe rivelarsi un grande successo o semplicemente scomparire", ha dettondo che "dipenderà dai miei" conha quindi affermato di aver visionato personalmente il documentoe, a suo avviso, le principali questioni da lui sollevate sono recepite. "La cosa principale per me era che non siamo debitori", hato.