Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 26 febbraio: Daniele Massaro ed altre ricorrenze

26edScrive Giuseppe Di Cera nel libro ‘Il Milan dalla A alla Z’: “Fisico solido e asciutto come un pilone di cemento armatoe presenza opportuna come la divina provvidenza, è l’ancora di salvezza del Diavolo in diverse circostanze.La consacrazione arriva con Fabio Capello nel campionato 1992-’93. Che giochi titolare o subentri, il giorno dopo i lettori dei quotidiani leggeranno il suo nome e cognome tra i marcatori”. Il 261995metteva a segno l’ultima rete con la maglia rossonera e in Serie A.Quel giorno compiva sessant’anni Dorval, che con il Santos di Pelé conquistò -anche- le Coppe Libertadores e Intercontinentale nel 1962 e ’63.è il decimo anniversario dalla dipartita di Remo Pennati, 48 gare in B con la Sambenedettese.