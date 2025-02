Ilgiorno.it - Abiti usati: 7 tonnellate in 10 giorni

Quasi 7in 10diin città. Sono dati davvero significativi quelli del primo report della nuova gestione di Humana dei cassonetti della raccolta indumenti. I nuovi 40 contenitori verdi - e non più gialli - ubicati in 24 postazioni su tutto il territorio cittadino, hanno raccolto 6.847 chilogrammi di vestiario in poco più di una settimana. "I risultati dei primi dieci– commenta l’assessora all’Igiene urbana Viviana Guidetti – testimoniano come l’attività di raccolta stia procedendo in modo efficace". Tutto il materiale ricavato è stato portato nell’impianto semiautomatico di Pregnana Milanese per essere selezionato, igienizzato e destinato ai diversi canali gestiti da Humana, che prevedono il riciclo dei singoli tessuti e il riuso dell’intero capo destinandolo a varie consociate all’estero o ai negozi di Humana in tutta Europa (quattro a Milano), con l’obiettivo di finanziare progetti di sviluppo in Italia e nel mondo.