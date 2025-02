Veronasera.it - A Veronafiere torna Model Expo Italy

Leggi su Veronasera.it

La fiera dilismo più grande d'Italia e tra le più importanti in Europa,, celebra i suoi 20 anni con un’edizione straordinaria. L’appuntamento è fissato per sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 nei padiglioni di, dove appassionati e curiosi potranno immergersi in un.