A Treviglio, Pd chiedeva sedute da remoto per gravidanze a rischio

La maggioranza di centrodestra boccia la mozione con cui il Pdla possibilità di partecipare daal Consiglio comunale per donne in gravidanza ae neogenitori ed è polemica a, in provincia di Bergamo. A scatenarla, secondo quanto denuncia sui social la capogruppo dem Matilde Tura, le frasi della consigliera FdI Silvia Colombo. Leggi anche › Amy Adams in “Nightbitch”: «Porto in scena il lato oscuro della maternità» “Nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione – ha detto l’esponente di FdI -. Poi nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi”.