Gqitalia.it - A Thousand Blows poggia su personaggi reali e storie vere di una Londra dell'Ottocento a noi sconosciuta

Leggi su Gqitalia.it

Si sa, la'epoca vittoriana ha ispirato e ha fatto da sfondo a centinaia di. Quella di A, veloce e potente come lo sport che ha deciso di raccontare in sei puntate, già disponibili su Disney+, è particolare e risulta molto riuscita. I “mille colpi” a cui allude il titolo, una volta tradotto in italiano, non sono solo quelli sul ring, ma raccontano anche la perdita'innocenza e la battaglia di chi non ha più niente da perdere contro chi vive solo di privilegi.In un'intervista legata alla serie, Stephen Graham, attore e produttore, come pure l'interprete del protagonista, Malachi Kirby, si sono soffermati innanzitutto sull'importanzaa lotta che i loroportano avanti a ogni costo, anche solo per essere considerati alla stregua di chiunque altro.