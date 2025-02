Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo 2025 ho pianto e non ho fatto sesso nei camerini. Sono fidanzata e fluida. Olly? Un bel ragazzo, ma preferisco Corsi”: lo confessa Joan Thiele

, la cantautrice che ha appena partecipato al Festival dicon il brano “Eco“, è stata protagonista di un servizio de “Le Iene”. “Due cantanti hannoin camerino? L’ho sentita anch’io – ha spiegato – ma non ne so niente. Io. Sessualmente, mi piacciono anche le donne, ma non ho mai avuto storie con loro. Ahoe non honei”.“Arrivare ventesimi per me è stato figo, credo che in tanti non mi conoscessero:- ha affermato – ciartisti incredibili arrivati ultimi nella storia del Festiva e non credo sia una questione di follower vincere. Lucione è un esempio.è un bel, ma iodi più un tipo come Lucio. Giorgia? Artista stupenda e bravissima, mi sarebbe piaciuto vederla sul podio”.