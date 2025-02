Anteprima24.it - A Pompei riemerge una nuova villa dei Misteri

Tempo di lettura: < 1 minutoUna "deiemerge dagli scavi didove è venuta alla luce una grande sala per banchetti affrescata da un ciclo di pitture che raccontano l'iniziazione aidionisiaci. Scavata in queste settimane nell'area centrale di, la sala riporta questo fregio a dimensioni quasi reali, ovvero una "megalografia", proprio come nelladeie a più di 100 anni dalla sua scoperta, il grande affresco gettaluce suidi Dioniso nel mondo classico. Gli archeologi hanno infatti battezzato la dimora con il fregio "casa del Tiaso", proprio in riferimento al corteo di Dioniso.Immagine di repertorio