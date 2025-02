A Pompei la nuova Villa dei Misteri l’ultima meraviglia dagli scavi | il ciclo di affreschi a dimensioni quasi reali – Il video

Leggi su Open.online

diemerge unastraordinaria scoperta: una grande sala per banchetti decorata con undiche illustrano l’iniziazione aidionisiaci. Rinvenuta di recente nel cuore dell’antica città, questa sala presenta un fregio di, noto come «megalografia», simile a quello della celebre «dei». A oltre un secolo dalla scoperta di quest’ultima, il nuovo affresco offre preziosi spunti per comprendere il culto di Dioniso nell’antichità. Per questo motivo, gli archeologi hanno soprannominato la dimora «casa del Tiaso», in riferimento al corteo rituale del dio.L’affresco si estende su tre pareti della sala, escludendo quella che si apre sul giardino, e raffigura il corteo di Dioniso con figure femminili come baccanti, danzatrici e cacciatrici, insieme a giovani satiri dalle caratteristiche orecchie a punta.