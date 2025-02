Ilrestodelcarlino.it - ’A place of safety’: sul palco vite migranti

Avevano pensato di invitare in scena una o più persone salvate in mezzo a quello "spazio enorme e spaventoso" che è il mare. Però, sarebbe stato "sbagliato, ingiusto". ‘Aof safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale’ debutta in prima assoluta all’Arena del Sole da domani a domenica (alle 20,30, sabato alle 19, domenica alle 16). È il nuovo spettacolo di Kepler-452, realizzato in collaborazione con Sea-Watch e Emergency e prodotto da Ert. Il lavoro comincia con una residenza di Nicola Borghesi ed Enrico Baraldi a Lampedusa. Prosegue con i due fondatori della compagnia, che firmano regia e drammaturgia, a bordo della Sea-Watch 5. Cinque settimane di navigazione, durante le quali vengono soccorse 156 persone che vengono fatte sbarcare in un porto, ’of, dalla parte opposta dello stivale, a La Spezia.