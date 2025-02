Ilgiorno.it - A Palazzo Reale la mostra Art Déco Il trionfo della modernità

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 26 febbraio 2025 – Aa Milano arriva la'Art. Il', in programma da domani 27 febbraio e fino al 29 giugno. Quello dell’Artè stato un percorso durato circa dieci anni, dal 1920 al 1930, che ha saputo rivoluzionare i canoni estetici non solo nell'arte anche nella moda, nel cinema, nell'architettura decretando l'ingresso nella. Lo 'Stile 1925' o 'Art', fu codificato con l'Exposition internationale des artsratifs et industriels modernes, aperta a Parigi nel 1925, di cui quest’anno ricorre il centenario. Un nuovo gusto estetico internazionale, diffusosi rapidamente in Europa nel primo dopoguerra, che decretò universalmente il successo delle arti decorative italiane. "Questaè una specie di cavalcata veloce e molto affascinante in questi dieci anni - ha spiegato il curatoreValerio Terraroli -, perché gli oggetti sono molto diversi ci sono vetri soffiati, ceramiche, oreficerie, porcellane, quadri, sculture, arredi.