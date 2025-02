Iodonna.it - A Palazzo Reale a Milano la mostra "Io sono Leonor Fini"

, 26 feb. (askanews) – Un’artista difficile da classificare, forse per la tendenza a essere totalizzante, ma capace di una intensità e una evidenza per certi versi uniche, pur nel contesto di una postura che potrebbe essere quella di una grande sacerdotessa di misteri., di origine italiana anche se ancora poco nota nel nostro Paese, è stata riscoperta negli ultimi anni e oggile dedica una importante personale Leggi anche › Serpica Naro, 20 anni fa ala finta sfilata di moda per denunciare i precari nel fashion. Ora il “brand” torna con una“È un’artista – ha detto ad askanews Carlos Martìn, curatori dellainsieme a Tere Arcq – che ci interessa soprattutto perché citanti aspetti del suo lavoro che riflettono sul mondo contemporaneo, che hanno a che fare con i tipi di famiglia non normativi, con un suo concetto poi dell’intimità e dell’identità.