Ilrestodelcarlino.it - A Offida ’Semplicemente Donna’: "Tre giornate senza strumentalizzare"

"L’8 marzo non è solo una festa, ma un momento di riflessione, utile per costruire un futuro migliore". E’ quanto afferma Simona Fioravanti, il consigliere di, che ha messo in campo un calendario di eventi per celebrare il valore, la forza e le storie delle donne. Si tratta della rassegna ‘Semplicemente, che propone una serie di eventi che attraversano arte, cultura, memoria e attualità, invitando tutta la comunità a partecipare. "Saranno 3 lededicate alla Giornata,banalizzarla e strumentalizzarla. Partendo dall’evento storico e tragico da cui è nato questo momento di riflessione. La lotta alla parità di genere non dovrebbe essere solo un giorno. C’è bisogno di azione, per sottolineare la forza, l’importanza e il valore aggiunto che la donna apporta". "Quello della consigliera Fioravanti è stato lavoro certosino – aggiunge l’assessora alla cultura, Marica Cataldi – che ha toccato diversi aspetti della tematica.