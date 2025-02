Lanotiziagiornale.it - A Gaza si riaccende la speranza: accordo tra Hamas e Israele per riprendere lo scambio di prigionieri e per riprendere i negoziati di pace

Dopo il timore di una ripresa dei combattimenti, causato dallo stop alla liberazione dei detenuti palestinesi ordinato da Benjamin Netanyahu come rappresaglia ai macabri teatrini inscenati dadurante la consegna degli ostaggi israeliani, asiuna flebile.Grazie all’estenuante lavoro dei mediatori egiziani e qatarioti, infatti, il gruppo terroristico ehanno raggiunto una nuova mini-intesa, che consentirà dilodi. Secondo quanto riportato dal Times of Israel,rilascerà oggi i corpi di altri quattro ostaggi israeliani, mentre Tel Aviv libererà i 602 detenuti palestinesi che avrebbero dovuto essere rilasciati già lo scorso sabato.Può sembrare una notizia di poco conto, ma non lo è: questa decisione pone fine a uno stallo che rischiava di far crollare l’di cessate il fuoco prima ancora del completamento della sua prima fase, prevista per il 1° marzo.