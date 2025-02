Lanazione.it - A Cucinelli l’Outstanding Achievement Award

Leggi su Lanazione.it

Prestigioso riconoscimento internazionale per Brunello(nella foto): il British Fashion Council ha annunciato che il primo dicembre, alla Royal Albert Hall di Londra, insignirà lo stilista e imprenditore umbro del, un premio di altissimo valore che riconosce la sua lunga carriera.viene premiato per il suo "eccezionale contributo al mondo della moda, come pioniere che ha saputo unire lusso e design con un modo più responsabile di fare impresa, con la visione etica del Capitalismo Umanistico e dell’Umana Sostenibilità".viene assegnato dal 1989 ad aziende e imprenditori del mondo della moda che hanno saputo offrire un contributo pionieristico, originale e innovativo e negli anni ha premiato figure come Karl Lagerfeld, Ralph Lauren, Miuccia Prada, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Valentino Garavani e Tom Ford.