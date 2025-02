Ilfattoquotidiano.it - A cosa serve realmente la piccola tasca che si trova sul davanti dei jeans? “Ora so la verità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Avete presente la– detta quinta– che si‘dentro’ laprincipale suldei? Ebbene, sui social se ne indicano diversi possibili usi ma il Daily Mail ha deciso di mettere nero su bianco il vero motivo per cui è stata inventata. Qualcuno ci mette un fazzolettino di carta, qualcuno delle monete altri l’accendino ma quando fu inventato, nel 1873, il taschino fu pensato per un oggetto che ormai è quasi in disuso. TinyPocket – scrive il tabloid – è un account X che si propone di risolvere “il più grande mistero del mondo”: ala? Lo ha spiegato Tracey Panek, di Levi Strauss & Co., alla rivista Insider: il suo scopo era quello di contenere l’orologio da taschino.La taschina apparve suiLot 501, distribuiti per la prima volta nel 1890, che divennero poi il modello degli attuali Levi’s 501: “Il più antico paio di waist overalls presente negli archivi di Levi Strauss & Co.