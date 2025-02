Lanazione.it - A cena per sostenere il futuro di chi esce dal carcere

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 febbraio 2025- Una serata all’insegna della solidarietà quella in programma a Firenze, lunedì 3 marzo alle 20, nel Ristorante Le Torri, in via delle Torri 7. La Fondazione Solidarietà Caritas Ets di Firenze, attraverso l’Area Giustizia, ha organizzato unadi beneficenza per supportare la struttura “Il Samaritano”, che accoglie persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, aiutandole nel reinserimento sociale grazie a percorsi di accompagnamento personalizzati. Il ricavato della serata, che prevede un menu di specialità toscane composto da sformato di patate con fonduta di parmigiano, risotto asparagi e pancetta croccante, brasato al Barolo con carote glassate al burro e millefoglie scomposto al cioccolato e pistacchio, sarà destinato agli ospiti della struttura convenzionata con il Comune di Firenze.