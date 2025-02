Baritoday.it - A Ceglie del Campo un grande parco attorno alla lama: "Riqualificazione anche per area Rai"

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato, nel corso della seduta di Bilancio, un emendamento per istituire il capitolo di spesa utile all’acquisto del compendio immobiliare di proprietà della Rai adel, per un importo complessivo di 2.230.000 euro, per la realizzazione del progetto.