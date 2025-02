Lortica.it - 76 vetture al via del 15° Historic Rally delle Vallate Aretine: Arezzo si prepara ad accogliere i protagonisti del tricolore

Il 15°scalda i motori: l’evento, organizzato da Scuderia Etruria SCRL, si svolgerà tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo, inaugurando il Campionato ItalianoAuto Storiche, il Campionato ItalianoAuto Classiche e il Trofeo Abarth A112 Yokohama. Saranno 76 lein gara, pronte a sfidarsi su otto prove speciali per un totale di 108,26 chilometri cronometrati.Grande attesa per idelstoricoTra i partecipanti spiccano nomi di rilievo del panoramastico nazionale. Matteo Musti, campione italiano in carica, guiderà una Porsche Carrera RS nel 2° Raggruppamento, mentre tra gli altri concorrenti con la stessa vettura ci saranno Alberto Salvini, Andrea Smiderle, Oreste Pasetto, Lorenzo Delladio e Nicola Tricomi. Nel 4° Raggruppamento, occhi puntati sulle Ford Sierra RS Cosworth di Valter Pierangioli, Giorgio Costenaro e Riccardo Mariotti, oltre alla Fiat Ritmo 130 Abarth di Matteo Luise, alla Subaru Legacy di Sergio Galletti e alle BMW M3 di Mauro Lenci, Janger e Angelo Diana.