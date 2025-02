Ultimouomo.com - 3 fatti di Inter-Lazio ai confini della realtà

Se non avete visto la partita è difficile spiegarvi cosa sia successo in. La squadra di Inzaghi si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia vincendo 2-0, ma il risultato è arrivato alla fine di circostanze ai, almeno se si segue l’da qualche anno e si conoscono i limiti e i pregi di questa squadra, talvolta prevedibile nella sua eccellenza.Inzaghi ha mandato in campo una squadra diversa, come volesse stare attento a non schierare nemmeno un giocatore titolare. È stato costretto a inserire Dimarco a sinistra, visto che sia Carlos Augusto che Zalewski sono infortunati, e Pavard in difesa per questioni numeriche. Baroni, dall’altra parte, ha rinunciato a Gila e a Nuno Tavares. Insomma: già dalle formazioni si era capito che avremmo assistito a una strana partita.