Amica.it - 3 borse per 3 tendenze: le it-bag scelte dalle star

Leggi su Amica.it

Ledi tendenza per la Primavera Estate 2025 seguono il ritmo delle, che le trasformano in veri oggetti del desiderio. Modelli maxi per chi ama lo stile bold, micro bag per un tocco glamour e sofisticato. Spazio ai colori vitaminici, alle texture intrecciate e a dettagli metallici che catturano la luce sotto i flash. Quali sono ledi tendenza della PE25? Parola agli ultimi look delle. It-bag di punta delle Maison più raffinate, grandi classici del passato e persino qualche modello poco mainstream, che sicuramente ora lo diventerà. Ledelleanticipano i desideri di stagione, ecco 3 modelli e i relativi trend da conoscere.Vecchi nuovi classiciNella Primavera Estate 2025, le it-bag del passato ritornano prepotentemente sulla scena fashion, rivisitate per soddisfare i gusti contemporanei.