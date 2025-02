Digital-news.it - ? Gangs of Milano torna con nuove storie esplosive! Dal 21 marzo solo su Sky e NOW!

brucia nel trailer ufficiale rilasciato oggi della nuova serie Sky OriginalOF– LEDEL BLOCCO, ambientata fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo. La serie, una in-house production Sky Studios prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film, arriva dal 21in esclusiva su Sky e in streamingsu NOW. In otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra – La serie,Doc – Nelle tue mani), anche co-sceneggiatore, la serie vede la collaborazione del pioniere del rap italiano Salmo, in qualità di supervisore musicale della colonna sonora nonché di attore.si incroceranno con un racconto di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale che vede protagonisti tre ragazzi provenienti da realtà diverse, legati da qualcosa di più forte delle rispettive appartenenze: l’ambiziosa Bea (Laura Osma, El Chapo), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla sua pandilla di sole donne (la Misa) con cui controlla lo spaccio di droga nei locali dellabene, la responsabilità verso la famiglia e la voglia di una vita diversa; Ludo (Alessandro Piavani - Blanca, House of Gucci, La Mafia Uccided’Estate – La serie), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà acon un segreto; e Mahdi (Andrea Dodero - The Good Mothers, Non Odiare, L’Allieva), che improvvisamente a capo del Blocco, nei nuovi episodi sarà costretto a prendere decisioni dalle.