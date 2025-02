Dailyshowmagazine.com - ? Julianne Hough e Jesse Palmer condurranno “The Oscars® Red Carpet Show” il 2 marzo! ?

Leggi su Dailyshowmagazine.com

L’attesa per la 97ª edizione degli Oscar si fa sempre più intensa e, come da tradizione, la serata più glamour di Hollywood inizierà con un esclusivo evento pre-: “TheRed”. A condurre la spettacolare passerella di stelle saranno, pronti a guidare il pubblico tra interviste esclusive, momenti imperdibili e l’arrivo delle più grandi star del cinema mondiale. Quando e dove vedere il Reddegli Oscar 2025L’appuntamento è fissato per domenica 2, in diretta su ABC alle 6:30 p.m. ET/3:30 p.m. PT, e in streaming su Hulu. Persarà il debutto come conduttore dello, mentre persi tratta della seconda edizione consecutiva alla guida del prestigioso pre-.Cosa aspettarsi dal Red?Durante i 30 minuti di diretta, il pubblico potrà vivere l’emozione delle grandi stelle di Hollywood che sfileranno prima dell’inizio ufficiale della cerimonia.