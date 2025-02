Dilei.it - Zona studio, come crearla nell’armadio se hai poco spazio in casa

Leggi su Dilei.it

Il lavoro da remoto ha ridisegnato l’abitare, trasformando le case in scenari fluidi dove estetica e funzionalità si intrecciano con naturalezza. L’armadio, da semplice contenitore, si evolve in unooperativo su misura, un’estensione dell’identità di chi lo utilizza. Il “cloffice”, fusione perfetta tra guardaroba e ufficio, è la risposta contemporanea a chi cerca discrezione e organizzazione senza sacrificare il design. Questa strategia non è un compromesso, ma una dichiarazione d’intenti: un’architettura interna pensata per sfruttare ogni centimetro con soluzioni che coniugano efficienza e personalità.Soluzioni versatili per l’ufficioL’armadio non è più solo un contenitore di vestiti, ma il palcoscenico perfetto per un ufficio compatto e di carattere. Una nicchia sapientemente attrezzata con mensole su misura, luci a led e una palette cromatica ben studiata può trasformarsi in una postazione elegante e funzionale.