It.insideover.com - Zelensky cede a Trump: c’è l’accordo sui minerali tra Stati Uniti e Ucraina

Dopo giorni di tensioni e uno scontro a distanza che ha fatto rumore,hanno raggiunto un accordo cruciale sulla gestione congiunta delle risorseucraine, un’intesa fortemente voluta dal presidente americano Donald. L’annuncio, arrivato il 25 febbraio 2025, è stato confermato sia dall’ufficio del presidente ucraino Volodymyrsia da Olha Stefanishyna, vicepremier e ministra della giustizia di Kiev, che ha guidato i negoziati con Washington, secondo quanto riporta il Financial Times. L’annuncio sembra inserirsi in una strategia più ampia diper arrivare a un accordo negoziale con la Russia.si mettono d’accordoIl percorso per arrivare a questo traguardo non è stato privo di ostacoli. La bozza iniziale del, proposta da, aveva scatenato reazioni indignate a Kiev e in diverse capitali europee: prevedeva che l’sse aglidiritti su potenziali introiti per 500 miliardi di dollari derivanti dallo sfruttamento delle sue risorse, come una sorta di “rimborso” per l’aiuto militare e finanziario fornito da Washington dall’invasione russa del 2022.