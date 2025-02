Thesocialpost.it - Zelensky a Washington venerdì per incontrare Trump: questione terre rare

Il presidente ucraino Volodymyrsi prepara a volare aper un incontro con il presidente americano Donald, in cui verrà discusso un importante accordo sullo sviluppo delle risorse minerarie ucraine. Secondo fonti vicine al dossier, il governo di Kiev sarebbe pronto a siglare un’intesa che prevede una cooperazione con gli Stati Uniti per l’estrazione e la commercializzazione di materie prime strategiche.Un’intesa su misura tra Kiev e: «Ho sentito cheviene, per me ok»??«Ho sentito cheviene» a. «Va bene per me se vuole fare visita». Lo ha detto Donald, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.La prima proposta presentata dalla Casa Bianca includeva vantaggi economici e commerciali per gli Stati Uniti stimati fino a 500 miliardi di dollari, cifra checonsiderava un compenso adeguato per il supporto offerto all’Ucraina negli ultimi anni.