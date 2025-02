Zecca di Stato, 7.700 medaglie per aiutare i bambini ucraini

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 feb. (askanews) – Più di 500 mila euro per i. Questo il risultato del progetto partito un anno fa, promosso dall’Istituto Poligrafico edi, per sostenere il centro di riabilitazione Unbroken Kids all’ospedale St. Nicholas di Leopoli. L’iniziativa ha consentito di devolvere al centro di riabilitazione Unbroken Kids in Ucraina, 500.000 euro, corrispondenti al ricavato netto della vendita di circa 7.700. Oltre 19.000 vittime di guerra trattate, di cui più di 2.000, e 175.000 interventi di chirurgia ricostruttiva, ortopedia e impianti di protesi robotiche: questo il bilancio dell’attività svolta negli ultimi tre anni da Unbroken Kids all’ospedale St. Nicholas di Leopoli. Il Centro ha consentito a migliaia di persone di tornare a sperare nel futuro, accompagnandole passo dopo passo verso il ritorno a una vita normale.