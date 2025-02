Oasport.it - Yuri Romanò potrebbe lasciare la Superlega con destinazione russa

Leggi su Oasport.it

Si profila all’orizzonte un futuro all’estero per, opposto della Nazionale italiana e della Gas Sales Bluenergy Piacenza. In Russia viene dato praticamente per certo infatti il suo trasferimento al Fakel Novy Urengoy in vista della prossima stagione, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate a Bo Sport da Roman Empolov dopo la recente sconfitta contro lo Zenit Kazan.Il tecnico del Fakel Novy Urengoy ha confermato di fatto l’arrivo del campione del mondo azzurro (dopo tre anni con la maglia di Piacenza), parlando di come è stata accolta questa notizia dagli attuali opposti del club russo: “Penso che ogni squadra abbia situazioni simili. Quando un giocatore sa che un altro atleta prenderà il suo posto o che ha già firmato per un altro club la prossima stagione deve essere motivato e avere qualche incentivo per cercare di giocare.