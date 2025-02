Game-experience.it - Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, la recensione: un ritorno agli albori del Duel Monsters

Una delle serie più longeve e redditizie di Konami, la casa di sviluppo e publishing giapponese nota per aver prodotto e realizzato giochi del calibro di Metal Gear Solid 3, Castlevania Symphony of the Night o Silent Hill 2, non ha a che fare con nessuna di questi iconici giochi ma riguarda un mondo che trascende da quello dei videogiochi e che negli ultimi anni ha avuto un aumento vertiginoso del volume di affari: quello del trading card game. Ebbene sì, Yu-Gi-Oh!, lo storico brand di carte collezionabili è una delle serie che Konami porta ancora sul palmo della mano e che lo stesso publisher ha deciso di celebrare con una, denomitata Yu-Gi-Oh!, contenente i videogiochi che hanno segnato la prima era di questa serie, in occasione del raggiungimento del 25° anniversario dall’uscita del Trading Card Game.