Quotidiano.net - Yair Lapid propone gestione egiziana di Gaza per 8 anni in cambio di alleggerimento del debito

Il leader dell'opposizione israelianaha dichiarato che l'Egitto dovrebbe gestire la Striscia diper almeno ottouna volta terminata la guerra, indi un massicciodel. "La soluzione è che l'Egitto si assuma la responsabilità delladella Striscia diper ottocon un'opzione di estensione a 15", ha detto l'ex primo ministro a un think tank di Washington. "Allo stesso tempo, il suoestero sarà ripagato dalla comunità internazionale e dagli alleati regionali", ha affermato.ha dichiarato che "Israele non può accettare che Hamas rimanga al potere", mentre "l'Autorità palestinese non è in grado di governarenel prossimo futuro e un'occupazione israeliana non è né desiderabile né praticabile". Quindi, ha proposto che l'Egitto assuma ladella Striscia per otto, con possibilità di estensione a quindici, ricevendo inla cancellazione delestero da parte della comunità internazionale.