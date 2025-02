Iltempo.it - X-Trail mild-hybrid: ancora più abbordabile

Il segmento di mercato dei Suv, in Italia, oggi conta circa il 50% del mercato, tanta roba e la Nissan, storicamente, è una delle protagoniste più affermate, con una delle gamme più complete. Ricordiamo, che ad aprire le porte a questo genere di auto, è stata proprio la Nissan Qashqai, nel 2007. La Nissan detiene il primato, non solo per varietà di misure, ma anche per motorizzazioni. Su Qashqai e X-, infatti, sta spopolando l'e-power, sistema che utilizza l'elettrico per la trazione ed il termico come generatore di corrente, una sorta di “Extended range”. Praticamente vai sempre in elettrico, ma senza l'ansia da prestazione da ricarica. Artefice del miracolo, un termico molto particolare, un vero gioiellino e sarebbe stato un vero peccato sfruttarlo solo in quel modo, quindi, oggi arriva anche una versionesulla X-