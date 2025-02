Zonawrestling.net - WWE: The Rock promette svolte clamorose prima dell’Elimination Chamber

Thenon sta solo facendo mind games, sta riscrivendo le regole. La leggenda della WWE è intervenuta sui social questa mattina per parlare del suo folle segmento “Voglio la tua anima” con Cody Rhodes a SmackDown, in cui ha sfumato i confini tra eroe e villain. I fan stanno discutendo sulle sue vere intenzioni, ma secondo The, il caos è appena iniziato:“Grazie per aver guardato lo show, abbiamo alcune mosse dirompenti in arrivo, quindi restate sintonizzati” ha scritto Thesu X. “Adoro interpretare questo personaggio audace e imprevedibile noto come Final Boss.”Ha poi confermato la sua presenza a Elimination: “Toronto – ci vediamo questo weekend a Elimination.”Thanks for watching the show, we got some disruptive moves coming up so tune in.