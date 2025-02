Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins duro con Cody Rhodes chiede di non buttare via quanto fatto un anno fa

Leggi su Zonawrestling.net

Da venerdì sera risuona ancora l’eco delle parole di The Rock, quel “Voglio la tua anima” rivolto ache ha sorpreso tutto il WWE Universe, compresi gli adetti ai lavori. Parole accompagnate da una scadenza, tra pochi giorni, precisamente sabato notte ad Elimination Chamber,dovrà dare una risposta e accettare o meno di diventare il campione del Final Boss con tutti i benefici che ne deriver, ma anche con tante conseguenze negative. Questa notteè salito sul ring per provare a spiegare le sue sensazioni in vista di sabato e ha avuto anche unconfronto con.“Non fare il mio stesso errore”Questa volta, rivolgendosi al pubblico di Cincinnati,ha avuto ben chiara l’idea di cosa volessero parlare. L’American Nightmare ha parlato diimportante e pesante sia la decisione che lo attende, una decisione che non prenderà da solo, ma con il resto della sua famiglia, non solo quella di sangue, ma anche quella allargata rappresentata dal piccolo Brodie, figlio del compianto Jon Huber, e dai tanti allievi della Nightmare Factory, la sua scuola di wrestling.