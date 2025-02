Zonawrestling.net - WWE: Per gli Hardy NXT solo un antipasto, Triple H li vuole nel main roster

La WWE si mostra ottimista riguardo un ritorno di Matt e Jeffnelnei prossimi mesi, mentre gli attuali campioni di coppia della TNA si preparano al loro primo match in coppia in WWE dal 2019.Il ritorno degliBoyz a NXTGli attuali TNA World Tag Team Champions sono pronti a lottare contro Tavion Heights e Myles Borne del No Quarter Catch Crew nell’episodio di stasera di NXT. Questo match segna la prima volta che i fratellilottano insieme in WWE dal 2019 e fa parte della partnership in corso tra WWE e TNA.In vista del loro ritorno, WWEShop.com ha rilasciato una maglietta speciale degliBoyz, etichettata come “articolo per evento speciale”.I piani futuri della WWE per gliBoyzSecondo quanto riportato da WrestleVotes martedì, il nuovo merchandise degliBoyz lanciato dalla WWE potrebbe segnalare l’inizio di un piano più ampio.