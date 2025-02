Zonawrestling.net - WWE: Nuove campionesse di coppia a Raw

Liv Morgan e Raquel Rodriguez hanno battuto un record, diventando la prima squadra femminile in assoluto a vincere i WWE Women’s Tag Team Championship per tre volte. Lo hanno fatto questa notte quando hanno sconfitto Bianca Belair e Naomi nel main event di Monday Night Raw. La loro vittoria su Naomi e Belair è seguita ad un incredibile main event pieno di dramma, azione ad alta energia e interferenze da parte di Dominik Mysterio. C’è stata molta azione, cadute ravvicinate e molteplici salvataggi con la folla completamente immersa nell’incontro. Alla fine, è stata la solita distrazione da parte di Dom e la scorrettezza di Rodriguez, che ha sbattuto la testa di Naomi contro il palo del ring quando l’arbitro gli aveva voltato le spalle, che alla fine hanno assicurato la vittoria per schienamento e il cambio di titolo.