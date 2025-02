Zonawrestling.net - WWE: Lyra Valkyria vs. Dakota Kai, una difesa titolata caotica a Raw

Leggi su Zonawrestling.net

ha difeso con successo il WWE Women’s Intercontinental Championship controKai, durante l’ultimo episodio di Monday Night Raw della notte scorsa. Questo incontro segnava la primadi, dopo essere diventata la campionessa inaugurale sconfiggendo proprio Kai nella finale del torneo il 13 gennaio 2025.ha mantenuto il controllo per gran parte dell’incontro, ma Kai ha mostrato determinazione e resilienza, cercando più volte di ribaltare la situazione. Women's Intercontinental Title on the line on #WWERaw! pic.twitter.com/H2f5iK90JZ— WWE (@WWE) February 25, 2025 Nonostante gli sforzi di Kai,è riuscita a connettere la sua mossa finale, la Nightwing, assicurandosi la vittoria e mantenendo il titolo. Tuttavia, la celebrazione diè stata interrotta da un attacco improvviso di Ivy Nile, che ha colpito siache Kai, lasciandole a terra sul ring e inviando un chiaro messaggio di sfida alla campionessa.