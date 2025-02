Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul schiaffeggia CM Punk dopo un acceso confronto prima di EC

Siamo entrati nella settimana del PLE Elimination Chamber, importantissimo appuntamento nella Road To WrestleMania. Sabato notte scopriremo chi affronterà Cody Rhodes a WrestleMania 41 a Las Vegas per il titolo WWE, in attesa anche di capire se l’American Nightmare accetterà di “vendere la sua anima” a The Rock. Saranno sei gli atleti a contendersi il posto da #1 contender nella temibile gabbia d’acciaio e due di loro,e CM, questa notte hanno avuto unad inizio Raw.“Nessuno si ricorderà il tuo nome”Il primo a salire sul ring è statoaccolto dai fischi assordanti del pubblico “di casa” di Cincinnati.ha parlato della sua vittoria su Rey Mysterio per assicurarsi un posto nella Chamber dove, a detta sua, dovrà far fuori tre sfigati e John Cena (ha forse dimenticato qualcuno).