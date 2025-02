Zonawrestling.net - WWE: La casa di produzione di The Rock firma un importante accordo con Disney

Ladidi Dwayne “The” Johnson, Seven Bucks Productions, ha siglato untelevisivo in esclusiva con 20th Television, una divisione deiTV Studios. L’, riportato inizialmente da Deadline, consentirà a Seven Bucks di sviluppare e produrre esecutivamente contenuti di vario genere, tra cui commedie, drammi, animazione per adulti, serie limitate e contenuti non sceneggiati, sia per le piattaforme di streaming che per le reti televisive tradizionali.Questorafforza ulteriormente il rapporto tra Seven Bucks e, dopo l’intesa siglata nel giugno 2024 per lo sviluppo di film destinati sia all’uscita cinematografica che allo streaming.In una dichiarazione congiunta, Johnson e Dany Garcia, co-fondatrice di Seven Bucks, hanno espresso entusiasmo per l’espansione della collaborazione con:“è stato per anni un partner fidato nella narrazione e nell’intrattenimento, e siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione oltre il cinema, puntando a ottenere lo stesso successo anche nel settore televisivo.