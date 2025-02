Zonawrestling.net - WWE: I New Day umiliano gli LWO a Raw, provocazioni, vittoria e assalto post-match

Nel corso dell’episodio di Monday Night Raw del 24 febbraio, i New Day hanno affrontato gli LWO. Questo incontro è stato particolarmente atteso, poiché due settimane prima, Kingston e Woods avevano infortunato Rey Mysterio durante un. In risa, Wilde, Del Toro e Dragon Lee avevano attaccato i New Day la settimana successiva, cercando vendetta per il loro mentore.Prima dell’incontro, i New Day sono saliti sul ring e hanno acceso il pubblico con una serie di. Xavier Woods ha iniziato prendendo in giro la città di Cincinnati, dichiarando:“Siamo a Cincinnati, la città che ha dato al mondo. beh, non molto! Voglio dire, a parte chili imbevibile e squadre sportive che si fermano sempre a un passo dalla gloria!”the new day just called cincinnati chili "dog food" pic.