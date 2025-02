Zonawrestling.net - WWE: Gunther annienta Akira Tozawa in un match a senso unico a Raw

La scorsa notte a Monday Night Raw, il campione del mondo dei pesi massimi,, ha affrontato. La serata si è aperta con unvisibilmente infastidito dalle danze degli Alpha Academy nel backstage. Il campione ha espresso il suo disappunto, ribadendo il desiderio di vedere la WWE come una compagnia di puro wrestling, piuttosto che di semplice intrattenimento sportivo.Sul ring,ha dichiarato che, inizialmente, era contrariato dalla scelta di Jey Uso come suo avversario per WrestleMania, ma ha poi visto l’opportunità di mettere fine al “circo YEET” e umiliare Uso sul palcoscenico più grande di tutti. Per dimostrare la sua superiorità, ha sfidato, definendolo un buon wrestler che però si comporta da buffone per il pubblico, proprio come Jey Uso.