WWE | Gallows apre uno studio di chiropratica dopo il licenziamento

Tra i wrestler licenziati lo scorso mese, ancora una volta abbiamo letto il nome di Luke: la sua storia con la WWE è iniziata ormai venti anni fa, e durante la sua carriera ci sono stati purtroppo diversi momenti in cui è stato considerato di troppo. Fece particolarmente rumore il suo addio, insieme a quello di Karl Anderson, come parte del primo gruppo di “tagli” al roster fatti in piena pandemia nel 2020, e ora ancora una volta i due si trovano senza contratto. La situazione ditra l’altro è molto insolita: l’ex campione di coppia infatti è infortunato da mesi, e solitamente i wrestler infortunati non vengono licenziati dalla WWE. Difficile quindi rivederlo sul ring a breve, ma sicuramente non starà con le mani in mano.Nuova avventura imprenditorialeCome annunciato da lui stesso sui suoi profili social, infatti,si è già buttato in un nuovo progetto imprenditoriale e il prossimo 3 marzo aprirà con la moglie, la dottoressa Bethany Hankinson, unodia Locust Grove, in Georgia.