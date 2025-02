Zonawrestling.net - WWE: Dipendenti scontenti malgrado i profitti record

Nonostante la WWE abbia registratoda, alcuniaffermano che questo non si è tradotto in miglioramenti salariali o trattamenti più equi.Brandon Thurston di Wrestlenomics ha riferito lunedì che diversiWWE, parlando in condizione di anonimato, hanno denunciato la riduzione dei benefit, aumenti minimi e carichi di lavoro più pesanti a seguito della fusione con UFC. Tra i benefit non più disponibili per il personale WWE figura un piano di acquisto azionario per i, che in precedenza permetteva loro di acquistare azioni con uno sconto del 15%.Anche i biglietti gratuiti per gli eventi dal vivo, un vantaggio storico per il personale WWE, non vengono più forniti.Ihanno inoltre lamentato un aumento del costo della vita di appena il 3% quest’anno, nonostante le spese in costante crescita nelle aree del Connecticut e di New York.