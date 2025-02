Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes avvertito da Seth Rollins riguardo all’offerta di The Rock

Leggi su Zonawrestling.net

si trova di fronte a un bivio dopo aver ricevuto un’offerta irripetibile da una delle più grandi leggende del wrestling, The. Tuttavia,, suo alleato e amico, ha esortato il campione WWE a riflettere attentamente prima di prendere una decisione. Il ritorno di Thealla WWE durante SmackDown ha scosso l’intero universo del wrestling. Nonostante la sua fama e il suo status leggendario, Theha lasciato molti perplessi dichiarando che non era interessato al titolo WWE di, ma piuttosto alla sua anima. Questo messaggio criptico ha sollevato domande e incertezze.Un incontro sul ring è davvero necessario?Durante una conferenza stampa post-spettacolo, Theha minimizzato l’idea di un incontro con, suggerendo che non tutte le storie necessitano di un combattimento sul ring per essere risolte.