Oasport.it - WTA Merida 2025: Kalinina avanti, Frech fuori a sorpresa nel debutto del torneo messicano

Nella notte si è chiusa la prima giornata del WTA 500 di, il più importante dei due appuntamenti in scena in campo femminile. Cinque gli incontri disputati tra i primi turni in questione, e molto c’è da dire (al di là del tabellone che cambia in virtù del forfait di Anna Kalinskaya, numero 4 del seeding che non è più tale).Proprio quest’uscita di scena apre le porte all’argentina Maria Lourdes Carlé, da lucky loser, ma l’effetto è quello di farle ritrovare la colombiana Emiliana Arango, dalla quale perde una seconda volta dopo che era già accaduto nell’ultimo turno del tabellone cadetto. E stavolta ancora più nettamente: 6-2 6-3. Nella parte bassa l’unico altro match giocato è quello con cui l’ucraina Anhelinaviene a capo di un match un po’ complesso con la francese Léolia Jeanjean (6-4 1-6 6-1).