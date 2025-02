Game-experience.it - Wonder Woman cancellato, Monolith Productions e due team chiusi, conferma Warner Bros.

Warner Bros. ha annunciato una svolta radicale nel suo settore videoludico con la chiusura di tre studi di sviluppo e la cancellazione del gioco dedicato a Wonder Woman. La decisione arriva in un periodo difficile per la divisione gaming della compagnia, che nel 2024 ha registrato pesanti perdite economiche a seguito del flop di Suicide Squad: Kill the Justice League e altri titoli. Il piano strategico di Warner Bros. ora prevede una riduzione del numero di giochi prodotti, concentrandosi su franchise consolidati come Harry Potter, Mortal Kombat, DC e Game of Thrones. Come legassimo su Bloomberg, la chiusura di Monolith Productions segna la fine di un'era per uno studio che aveva guadagnato notorietà con titoli acclamati come Middle-earth: Shadow of Mordor. Il team stava lavorando a un gioco su Wonder Woman, che avrebbe dovuto implementare il celebre sistema Nemesis, ma lo sviluppo aveva incontrato difficoltà significative, tra cambi di leadership e problemi tecnici.