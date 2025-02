Women’s Nations League l’Italia cade 1-3 contro Danimarca a La Spezia | le pagelle

Leggi su Sportface.it

Dopo otto risultati utili consecutivi,Femminile di coach Soncin torna alla sconfitta. In occasione del secondo turno di, sotto la pioggia di Lale Azzurre cadono 1-2lain un match che si decide tutto nel secondo tempo. Ospiti in vantaggio con Faerge, Cambiaghi trova il pari, ma alla fine è il gol di Holmgaard a regalare il successo alla, che sale a quota 3 punti in classifica raggiungendo proprio.Italia ottima in avvio, poi crescono le danesiPochi minuti èsi rende subito pericolosa con una conclusione da fuori area di Giugliano parata brillantemente da Ostergaard. Sulla ribattuta Giacinti è la più lesta e mette il pallone in porta, ma il guardalinee alza la bandierina per un fuorigioco abbastanza netto dell’attaccante della Roma.